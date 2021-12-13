Сербию накрыл мощный снегопад: в части страны введен режим ЧС, тысячи жителей остались без света. Фото

Большую часть Сербии накрыли мощные снегопады, начавшиеся в воскресенье, 12 декабря. В четырех муниципалитетах ввели режим ЧС. В столице страны, Белграде, нарушено движение транспорта и недоступен аэропорт.

Об этом сообщает издание beogradskanedelja.rs. Обильнее всего осадки на запади и юго-западе Сербии. Там снег повалил деревья, из-за чего повредились многие здания и было нарушено подачу электричества – без него остались более 55 тысяч жителей.

Власти страны призвали граждан воздержаться от перемещений и экономить электроэнергию.

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"Все имеющиеся бригады продолжали интенсивные работы по устранению последствий сильного шторма, за которым последовали обильный снегопад и сильный ветер. Они нанесли большой ущерб распределительной сети по всей Сербии", – говорится в заявлении Электрической распределительной компании страны.

В столице под тяжестью сильного снегопада также упало несколько деревьев, повредив машины и здания. Кроме того, как отмечается, из-за осадков было заблокировано шоссе в аэропорт, а рейсы прибывали с опозданием на несколько часов. В то же время автобус с пассажирами, следовавший в Белград из пригорода, застрял в снегу на семь часов.

На дорогах в снегу застряло много машин, их вытаскивали тракторами. Муниципальные службы и волонтеры активно расчищали снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 декабря ночной снегопад спровоцировал многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.