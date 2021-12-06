В Киеве снегопад спровоцировал многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 6 декабря, ночной снегопад спровоцировал многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега– авария при съезде с Северного моста), Броварском (авария при заезде на Русановский метромост), Освободителей, Юрия Гагарина и Соборности (в направлении правого берега), Николая Бажана (в направлении Южного моста). Тянучки образовались на улицах Братиславской, Миропольской и Петра Радзиня.

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Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на проспектах Победы (от жилмассива "Чайки" и до метро "Берестейская"), Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в направлении Караваевых Дач), Борщаговской, Дегтяревской (авария в районе Лукьяновской площади), Юрия Ильенко, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе).

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном (в направлении Подола) и Днепровском шоссе, а также в центре столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киеве в ночь с 2 на 3 декабря автомобиль Mazda на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-водитель легковушки.