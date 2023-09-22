Сенатор США устроил опрос относительно еще 100 млрд помощи для Украины
Американский сенатор, представитель республиканской партии Эрик Шмитт устроил необычный опрос. Он спросил, хотят ли его подписчики, чтобы США предоставили еще 100 миллиардов долларов помощи Украине.
Голосование Шмитт организовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter. По состоянию на 15:30, в опросе уже приняло участие около 160 тысяч пользователей соцсети.
"Вы хотите, чтобы Конгресс направил Украине дополнительные 100 миллиардов долларов в течение следующих 14 месяцев?" – говорится в опросе.
До завершения голосования осталось около трех часов. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь соцсети Х. Сделать это можно – по ссылке.
Стоит отметить, что главный республиканец в Сенате Митч Макконнелл приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии США и выступил в защиту помощи США Украине. Он заявил, что поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в интересы американских.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером США Джо Байденом сообщил, что Украина и США договорились о совместной работе по производству оружия и оборонных систем.
– Глава Штатов объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на 325 миллионов долларов. В него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin, снаряды в РСЗО HIMARS, ракеты AIM-9M для систем ПВО, самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и другие.
– Все детали переговоров лидеров США и Украины – в материале.
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