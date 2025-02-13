Сенат США утвердил на должность министра здравоохранения антивакцинатора Кеннеди-младшего

После трехмесячной борьбы Сенат США провел окончательное голосование и утвердил 71-летнего юриста, радиоведущего и политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Бывший кандидат в президенты, ставший лидером движения "Сделаем Америку снова здоровой", известный своими антивакцинаторскими взглядами.

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Как передает The Washington Post, чиновник являлся одним из самых спорных кандидатов президента Дональда Трампа. За него проголосовали 52 сенатора (в основном республиканцы). 48 выступили против.

Единственный представитель Республиканской партии, который не поддержал утверждение Кеннеди-младшего, – сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл.

Журналисты объяснили, что в детстве Макконнелл перенес полиомиелит. Поэтому сейчас политик яростно поддерживает вакцинацию, несмотря на позицию большинства своей партии.

Теперь Кеннеди-младший будет руководить огромным государственным аппаратом, который контролирует важнейшие программы медицинского страхования, безопасность поставок лекарств и продовольствия, а также реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.

Политик пообещал сосредоточиться на снижении статистики хронических заболеваний, увеличении продолжительности жизни и следовании "золотому стандарту науки" в американских медицинских учреждениях.

Медэксперты предупреждали, что Кеннеди-младший неоднократно пренебрежительно отзывался о прививках и необоснованно связывал их с аутизмом. По его мнению, вакцины недостаточно тестируются, что, по словам специалистов, является безосновательным.

Во время слушаний перед утверждением своей кандидатуры Кеннеди-младший неоднократно отрицал, что он является противником вакцинации. По его словам, он просто ищет больше данных, и обещает не подрывать доверие к прививкам.

"В новостных сообщениях и на вчерашних слушаниях многие утверждали, что я противник вакцинации... Ну, я ни то, ни другое. Я за безопасность. Я за хорошую науку", – оправдывался ранее теперешний министр.

"Его прошлое показало, что он не следует научным данным и фактам, и это приводит к принятию им неверных политических решений", – утверждает Джордж С. Бенджамин, многолетний глава Американской ассоциации общественного здравоохранения.

Кстати, Роберт Ф. Кеннеди-младший баллотировался на выборах президента США-2024 от Демократической партии, но позже отказался от этого и выступил как независимый кандидат. Однако финансирование его кампании в основном поступало от сторонников Республиканской партии.

23 августа 2024-го политик свернул свою предвыборную кампанию, поддержав Трампа.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп, предлагая кандидатуру на пост министра здравоохранения, заявлял, что Роберт Ф. Кеннеди-младший будет "играть большую роль в обеспечении защиты каждого от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических продуктов и пищевых добавок".

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