Трамп назначит министром здравоохранения адепта теории заговора по вакцинам против COVID-19

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатом на должность министра здравоохранения США. В частности, на должность будет назначен Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Он известен критикой противоковидных вакцин и поддержкой России в ее агрессии против Украины.

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О своем выборе Трамп написал в соцсети X. Он отметил, что Кеннеди-младший будет "играть большую роль в обеспечении защиты каждого от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических продуктов и пищевых добавок".

Потребность в защите людей от медпрепаратов Трамп объяснил тем, что "слишком долго американцев давили фармацевтические компании, занимавшиеся обманом и дезинформацией". Также он отметил, что Кеннеди-младший "восстановит традиции научного исследования", чтобы положить конец "эпидемии хронических заболеваний".

Новоизбранный президент США, вероятно, не просматривает комментарии под своими сообщениями. В противном случае он, наверное, заметил бы странную тенденцию. Под сообщением о назначении Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего много критических отзывов ученых, медиков и политиков. Правда, также много и одобрительных отзывов – от приверженцев теорий заговоров и членов Общества плоской земли.

Кто такой Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Р.Ф. Кеннеди-младший 1954 года рождения – сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди (третий из одиннадцати детей) и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Он не медик, не ученый и практически никогда не работал госчиновником. Р.Ф. Кеннеди-младший – обычный радиоведущий, хотя и имеет степень доктора права.

На государственном посту Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший пытался работать в 1983 году, когда старый друг семьи Кеннеди предложил ему работу в офисе прокурора округа Нью-Йорк. Не проработав и год, его исключили из коллегии адвокатов и уволили из офиса окружного прокурора за наркотики.

Так называемым "антиваксом" Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший стал в 2005 году. Он утверждал, что существует связь между аутизмом и вакцинацией новорожденных. В 2021 году страницы Роберта были заблокированы в большинстве соцсетей за распространение слухов, что якобы от вакцин против коронавируса умрет как минимум 30% вакцинированных.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший неоднократно заявлял, что является сторонником демократов, критиковал республиканцев (и в том числе и за вакцины), и даже пытался баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов.

Причем в качестве сторонника демократов Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший критиковал Байдена за поддержку Украины. За последние два года он успел повторить буквально все российские фейки об Украине, начиная с "Революция достоинства является мятежом против легитимной власти", и заканчивая "бомбили Донбасс" и "скрывают американские биоллаборатории".

В частности, в мае 2024 года он обвинил Украину в эскалации войны, а в июле 2024 года обвинил украинские власти в расстрелах российских пленных.

Но и другие личности. которых Трамп хочет назначить на должности, ничем не лучше. О том, как и из кого именно новоизбранный президент США формирует свою администрацию и чего ждать Украине – в отдельном материале OBOZ.UA.

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