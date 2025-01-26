Сенат США одобрил кандидатуру Кристи Ноэм на должность министра внутренней безопасности: что о ней известно

В субботу, 25 января, Сенат США проголосовал за утверждение Кристи Ноэм на должности министра внутренней безопасности. Голосование завершилось с результатом 59 "за" и 34 "против", поддержку ей выразили не только республиканцы, но и шесть демократов.

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Об этом сообщает CNN. Ноэм будет поручено возглавить Министерство внутренней безопасности США, разветвленный департамент, который контролирует Службу гражданства и иммиграции США, Секретную службу, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, береговую охрану и погранично-таможенную службу.

После голосования министр заявила, что ее приоритетом будет обеспечение безопасности южной границы и исправление "сломанной иммиграционной системы" Штатов.

"Я буду работать каждый день, чтобы обеспечить безопасность всем американцам. Одним из моих главных приоритетов является выполнение мандата президента Трампа от американского народа по обеспечению безопасности нашей южной границы и исправлению нашей сломанной иммиграционной системы", – сказала она.

Кристи Ноэм добавила, что администрация Трампа снова позволит "отважным мужчинам и женщинам в правоохранительных органах" выполнять свою работу и выдворять преступников-иностранцев и незаконные группировки из США.

Ноэм занимала должность губернатора Южной Дакоты с 2019 года и является бывшим членом Палаты представителей от этого штата (с 2011 по 2019 год).

Известно, что чиновница критиковала поддержку Украины. Весной 2023 года она заявила, что военная помощь нашему государству является "дорогой стратегической ошибкой", которая только способствует укреплению союза России и Китая.

Ранее мы писали о том, что Министерство внутренней безопасности США распорядилось фактически приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно обосноваться в Соединенных Штатах. Решение чиновников включает инициативу Uniting for Ukraine по предоставлению въезда для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) утвердил бывшего военного и ведущего телеканала Fox Пита Хегсета на должность министра обороны страны. Голосование прошло в пятницу, 24 января.

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