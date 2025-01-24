Сенат согласовал кандидатуру Хегсета на должность главы Пентагона: что он говорил об Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса) одобрил кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox Пита Хегсета на должность министра обороны страны. Против этого выступили все демократы, а также двое республиканцев.

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В то же время республиканскому большинству хватило голосов, чтобы подтвердить кандидатуру Хегсета во главе Пентагона, передает Axios. 51 сенатор высказался "за", 49 проголосовали "против", в том числе двое представительниц Республиканской партии – Лиза Мурковски и Сюзен Коллинз.

Это только процедурное голосование и сенаторы могут изменить свой голос во время окончательного голосования. Оно состоится в пятницу, 24 января.

Пит Хегсет – 44-летний бывший ведущий Fox News, бывший офицер Национальной гвардии, служивший в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, ушел в отставку в звании майора. С 2014 года был политическим комментатором. Его выдвижение на должность сопровождалось рядом скандалов и разоблачений. В частности, Хегсета обвиняли в сексуальных домогательствах, чрезмерном употреблении алкоголя и финансовых махинациях.

Кроме того, кандидатура Хегсета вызвала обеспокоенность из-за его неопытности в политике и управлении большими структурами.

Что говорил Хегсет об Украине

В соцсетях Пита Хегсета нет заявлений по поводу войны в Украине. В феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в эфире Fox News он сказал, что события в Украине имеют важное значение. Однако резко перевел тему на проблемы внутри Соединенных Штатов.

"То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане, качество жизни рядовых американцев снизилось" – сказал Хегсет.

В первые недели российского вторжения Хегсет называл диктатора Путина военным преступником, желающим восстановить СССР, выступал за ускорение оказания помощи Украине и критиковал экс-президента Штатов Джо Байдена за медленные решения.

Также он критиковал страны ЕС за то, что они "устаревшие, лишенные вооружения, под угрозой вторжения и бессильными", а также хвалил действия Китая, который имеет "полный спектр долгосрочного видения".

Хегсет также высказывался против того, чтобы США глубже присоединялись к войне России против Украины. "Если Украина сможет защитить себя… отлично, но я не хочу, чтобы американское вмешательство заходило глубоко в Европу и заставляло Путина чувствовать себя загнанным в угол", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление оружия нашей стране, остаются в силе.

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