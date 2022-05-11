Сенат Чехии признал действия армии РФ геноцидом украинского народа

Чешский сенат признал преступления, совершаемые армией РФ в Украине, геноцидом украинского народа. Об этом сообщает украинский дипломат, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом Украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо!" – отметил дипломат.

Согласно тексту опубликованного украинским послом в Чехии постановления Сената, чешские депутаты решительно осудили агрессию РФ против Украины и нарушение Россией всех международных норм, конвенций и международного права. То, что агрессия продолжается, свидетельствует о том, что ООН не может остановить масштабную войну и обеспечить мир и безопасность в мире.

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То, что делает российская армия на Украине, чешский парламент официально признал геноцидом украинского народа.

"Сенат Парламента Чешской Республики осуждает многочисленные военные преступления, совершенные Россией в Украине в таких городах как Бородянка, Буча, Ирпень и Мариуполь, задокументированные ООН, ОБСЕ и международными организациями по правам человека и свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях или депортации сотен тысяч человек , которые были вывезены в Россию", - говорится в постановлении.

В Сенате Чехии констатируют: преступления России в Украине имеют четкую этническую подоплеку: захватчики убивают людей исключительно из-за того, что они украинцы.

"Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, являются проявлениями геноцида против украинского народа", - говорится в решении Сената. .

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