Сектор Газа не должен представлять террористическую угрозу, но Израиль не имеет права его оккупировать, – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с территории сектора Газа не должна поступать террористическая угроза для Израиля. В то же время последний не имеет права оккупировать анклав.

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Соответствующее заявление Бербок сделала на пресс-конференции в пятницу, 5 января, передает "Укринформ". Она подчеркнула, что палестинские территории не должны быть сокращены.

"В дальнейшем из Газы не должно больше поступать террористической угрозы для Израиля, и в то же время палестинцы не должны быть выдворены из Газы, не должно быть оккупации Газы или уменьшения ее территории", – отметила политика.

По словам главы МИД ФРГ, безопасность как для израильтян, так и для палестинцев возможна, когда она будет предусмотрена для всех. Для достижения этой цели нужно искать решения в рамках концепции двух государств.

Стоит отметить, что Бербок вскоре отправится с рабочим визитом в регионе, где продолжается конфликт Израиля и Палестины. Одним из приоритетных направлений ее поездки будет содействие освобождению заложников, а также агитация за гуманитарные паузы, необходимые для оказания помощи людям в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад из зоны боевых действий в секторе Газа, поскольку военные все больше получают контроль на местах. В то же время, там подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, вероятнее всего, продолжится в течение 2024 года, и они готовы к длительным боям.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что для победы нужно больше времени, поэтому военная операция продлится еще много месяцев.

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