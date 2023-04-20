Секретные документы Пентагона: Китай отказался поставлять оружие 'вагнеровцам'

Частная военная компания "Вагнер", печально известная своей жестокой ролью в войне в Украину, в начале этого года просила Китай о поставках оружия. Однако Пекин отказал.

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Об этом сообщает FT, ссылаясь на секретные документы Пентагона. В отчетах говорится, что представители компании "Вагнер", которую контролирует близкий соратник кремлевского диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, "запрашивали боеприпасы и технику" в Китае "в начале 2023 года".

Прямой запрос "Вагнера" к Китаю указывает на то, что у него была определенная уверенность в том, что Пекин будет готов вооружить Москву, выходя за рамки других нелетальных форм поддержки военной кампании, предоставляемой китайскими компаниями.

Но по состоянию на начало января Китай "не отправлял никакого оружия, даже для испытаний, и не имел контактов с [Вагнером] по поводу поставок оружия".

США публично заявили, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию смертоносного оружия для замены жизненно важных запасов боеприпасов, артиллерии и ракет, но нет никаких доказательств того, что Пекин оказывал такую ​​помощь.

Однако высшие должностные лица, отвечающие за российскую военную промышленность, были заметны во время государственного визита Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце, а министр обороны Китая щедро восхвалял Путина на редкой встрече в Кремле в начале этой недели.

Встречи вызвали у западных официальных лиц опасения, что Китай, который уже предоставил России спасательный круг в экономической сфере, чтобы выдержать последствия западных санкций, может приблизиться к тому, чтобы напрямую помочь России в военных действиях.

Разведка США причислила обращение "Вагнера" к Китаю к успешным попыткам купить оружие у двух ближайших союзников России, Беларуси и Сирии.

В отчете США говорится, что к началу января Беларусь "уже поставила 50% обещанного неуказанного оружия" и предложила отправить Вагнеру 300 000 выстрелов к гранатомету ВОГ-17. Согласно сообщению, "Вагнер" также закупил в Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в МИД Китая заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. "Китай занимает разумную и ответственную позицию", – заверял министр иностранных дел Цинь Ган.

– Китайский лидер Си Цзиньпин тоже высказывался о необходимости мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, эскалации боевых действий допустить нельзя.

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