Сейсмолог НАН Кендзера: жертв землетрясения в Турции можно было избежать, Украина тоже в зоне риска. Интервью

Фактически вся территория Турции является сейсмоопасной зоной, поэтому масштабные землетрясения, которые произошли в этой стране, в Сирии и в ряде других соседних стран, не стали новостью для сейсмологов. Но, к сожалению, они показали, что при строительстве жилых домов в этих странах не были учтены риски землетрясений, что и привело к колоссальному количеству жертв, исчисляемому тысячами. В то же время правильно спроектированное сейсмостойкое здание не может быть разрушено даже при самом масштабном землетрясении.

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Землетрясение в Нью-Йорке, которое совпало по времени с землетрясениями в Турции и Сирии, – это совершенно отдельная история. Дело в том, что земная кора состоит из множества небольших и крупных плит, которые находятся в постоянном движении, иногда высвобождая свою энергию в виде подземных толчков. Есть такая опасная зона и вблизи Украины – зона Вранча. Она оказывает влияния на юг нашей страны. Максимальная сила землетрясений, которые возможны в каждом населенном пункте Украины, давно определена, но спрогнозировать, когда именно произойдет толчок, невозможно. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Института геофизики им. С.Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

– С чем вы связываете сильнейшее землетрясение в Турции, Сирии и других странах этого региона? Почему оно произошло именно сейчас, почему именно в этом месте?

– Сама земная кора является местом, где накапливается достаточно большая энергия, которая может привести к превышению прочности материала. В таком случае возникает землетрясение. Необходимым условием для этого является движение тектонических плит.

В данном месте, где произошло землетрясение, такое движение является очень интенсивным. Более того, здесь плиты движутся одна относительно другой, они трутся между собой, возникают сейсмические волны, которые выходят на поверхность нашей планеты и приводят в движение почву.

Конечно, когда волны достаточно сильные, они могут разрушать те или иные объекты. Будут разрушения или нет, зависит от того, насколько сейсмостойкими являются дома и другие сооружения.

Во всем мире известна методика определения сейсмической опасности. Существуют карты, на которых показано, где большая вероятность возникновения сильных землетрясений, а где меньшая, и какие максимальные землетрясения могут быть в том или ином месте. Такие карты есть и для территорий, о которых мы говорим.

В этом месте были землетрясения, но не очень сильные. И вот реализовалась очень большая энергия, что привело к первому сильному толчку и целой серии последующих толчков. Как оказалось, здания и сооружения были недостаточно сейсмостойкими, они начали рассыпаться.

Чтобы не допускать таких трагедий, как произошли в Турции и Сирии, необходимо наперед изучать уровень сейсмической опасности не только в виде максимальных сейсмических воздействий, которые измеряются по 12-балльной шкале. Необходимо также знать, на каких частотах будут наблюдаться колебания на конкретной площадке, где стоит конкретный дом, и затем учитывать эти данные при строительстве.

Конечно, для Турции фактически каждое место на ее территории является сейсмоактивным. Турецкая сейсмология очень развита, но как мы видим, недостаточно ответственно там подходят к строительству домов, которые должны выдерживать максимальные сейсмические воздействия. Конечно же, сейсмологи предлагают властям свои расчеты, но на местном уровне иногда между сейсмостойким зданием и домом на много квартир выбирают последнее.

Речь идет не только о жилых домах, но и об ответственных сооружениях, например, дамбах, электростанциях, гидростанциях, химических заводах и тому подобном.

– Можно ли теоретически построить дом, который выдержит землетрясение магнитудой более 7-8 по шкале Рихтера?

– Тут мы подошли к самому интересному. Потому что в действительности не существует такого землетрясения, от которого нельзя было бы отстроиться, то есть построить такое здание или сооружение, которое не будет уничтожено после самого сильного землетрясения. Но для этого нужно знать параметры этого землетрясения.

Когда делается модель здания, которое будет стоять на конкретной площадке, необходимо, чтобы эта информация была полностью учтена, чтобы здание не попало в резонанс с теми волнами, которые подходят от очага до свободной поверхности земли, на которой стоит дом.

– Мы видим, что землетрясение произошло и в Нью-Йорке, правда, не такой силы, магнитудой 3,8. Связаны ли между собой эти события?

– Нет, эти события никак не связаны. Это совершенно разные события. Земная кора состоит из огромного количества крупных и небольших плит. Эти плиты находятся в постоянном движении, потому что внутри Земли есть конвекционные потоки, которые захватывают часть земной коры, двигают их в сторону других плит, они наползают друг на друга, трутся друг о друга, при этом возникают землетрясения.

Естественно, на каждом месте существуют свои причины для землетрясений. В Нью-Йорке это изменение напряженно-деформированного состояния среды при передвижении небольших местных тектонических плит.

– Может ли быть вторая волна землетрясений в регионе Турции и Сирии? Можете ли вы ее предсказать?

– Предсказать землетрясение не может никто. Если кто-то берется предсказывать, значит, это недостаточно сведущий человек либо тот, кто выдает желаемое за действительное.

Но мы уже видели серию толчков. Ночью 6 февраля было самое сильное землетрясение, затем последовала целая серия землетрясений с магнитудами более 5. Новые толчки могут быть, но могут и не быть. Все зависит от того, каким образом будет реализоваться энергия.

Представьте, если землетрясение готовится, как в зоне Вранча, на глубине 180 километров, кто может сказать, какой будет ситуация, будет землетрясение или нет?

– Вы допускаете, что эпицентр следующего землетрясения в этом регионе будет находиться в другом месте, например, под морем?

– Да, конечно, я допускаю. Потому что землетрясения, которые произошли, были связаны с небольшими тектоническими плитами, с тектоническими разломами. Естественно, что изменение напряженности напряженно-деформированного состояния среды в одном месте приводит к тому, что меняется напряженно-деформированное состояние и в соседних местах.

– Вы упомянули о зоне Вранча. Мы знаем, что она непосредственно связана с Украиной. Считаете ли вы, что землетрясение грозит и нашей стране?

– Уровень сейсмической опасности на территории Украины задается "Государственными строительными нормами Украины", где показано, какой уровень опасности есть в различных местах на территории Украины. Этим надо пользоваться. Это настольная книга любого проектировщика и строителя.

– Какие регионы Украины связаны с наибольшей сейсмической опасностью?

– Это юго-запад Одесской области, это Крым. Что касается остальных регионов, то необходимо смотреть на карту, о которой я сказал. Чтобы узнать, какой уровень сейсмической опасности в конкретном месте, необходимо взять "Государственные строительные нормы Украины строительства в сейсмически опасных районах".

– Но, как вы сказали, предсказать такое землетрясение невозможно.

– Во времени – нельзя, но величину будущего землетрясения предсказать можно. И даже частотный состав тех колебаний, которые дойдут до той или иной площадки снизу и заставят колебаться либо саму площадку, либо здания и сооружения, которые на ней размещены.