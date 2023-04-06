Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе: подробности

Сейм Литвы 6 апреля поддержал резолюцию, которая призывает пригласить Украину стать членом НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Мероприятие пройдет уже в июле этого года.

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За резолюцию, которую председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис, представлявший проект в Сейме, назвал "самой амбициозной", литовские депутаты проголосовали единогласно. Об этом сообщает литовское издание ELTA.

Литовский Сейм в четверг, 6 апреля, единогласно поддержал резолюцию, в которой закреплена позиция Литвы в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Документ закрепляет позицию Литвы по основным целям государства, требующим согласования на уровне руководства НАТО.

Особое внимание в резолюции уделено Украине: руководство Альянса призывают официально пригласить Украину присоединиться к оборонительному союзу уже на Вильнюсском саммите НАТО.

"Я думаю, что эта резолюция будет самой амбициозной резолюцией парламента НАТО, которую вы увидите до саммита НАТО. Покажите мне хотя бы один парламент, который (...) скажет, что Украину надо пригласить в НАТО через 3 месяца", – заявил председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис, презентовавший проект резолюции в ходе заседания.

"Братья и сестры, нам нужно будет очень серьезно поработать, чтобы это стало не только заявлением нашего парламента, но и заявлением поляков, шведов и всех других наших друзей, особенно в больших столицах", — призвал он.

Принятая Сеймом Литвы резолюция предполагает, что Украина должна получить официальное приглашение на вступление в НАТО уже в июле, в ходе саммита в Вильнюсе. При этом полноправным членом Альянса Киев станет после подписания протоколов о присоединении и начала процесса ратификации, "когда будут подходящие условия".

"Это было бы стратегическим решением НАТО для достижения мира в Украине и Европе", — отмечено в резолюции.

Также Сейм Литвы одним из приоритетных вопросов считает присоединение к Альянсу Швеции, вступление которой в НАТО сейчас блокируется Турцией.

Кроме того Литва в принятой резолюции поднимает вопрос усиления передовой обороны и сдерживания в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО путем развертывания там бригад Альянса, укрепления комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, накануне, 5 апреля, в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, его польский коллега Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо получить гарантии безопасности для Украины.

Дуда также подчеркнул, что для внешней политики Варшавы остается приоритетным вопрос вступления Украины в состав Евросоюза и НАТО, что Польша намерена продвигать и впредь. Это позволит сохранить и усовершенствовать тенденции, которые пойдут на благо обоим народам – польскому и украинскому.

Также сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал условие вступления в НАТО для Украины и пообещал поддержку на пути в Альянс.