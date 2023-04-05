Дуда: на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо получить гарантии безопасности для Украины

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет уже в июне 2023 года, намерен получить "гарантии безопасности" для Украины. Это напрямую соответствует интересам самой Варшавы, ведь Польша стала крупнейшим экономическим партнером нашей страны.

Видео дня

С такими словами Дуда выступил во время пресс-конференции, которую он провел совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках визита последнего в Польшу. Он выразил надежду, что Украине удастся сберечь экономическую и торговую активность в западном направлении, поскольку восточные направления закрыты в связи с полномасштабным вторжением РФ.

"Польша в настоящее время является крупнейшим экономическим партнером Украины. Эти данные ясно показывают, что наибольший международный товарооборот сейчас между нами — это связано с текущей ситуацией и общим изменением того, что восточное направление полностью закрыто для Украины", – подчеркнул глава государства.

Дуда подчеркнул, что для внешней политики Варшавы остается приоритетным вопрос продвижения Украины в состав Евросоюза и НАТО. Это позволит сохранить и усовершенствовать тенденции, которые пойдут на благо обоим народам – польскому и украинскому.

Напомним, что во время этого же брифинга Зеленский отметил, что Украина стремится стать частью Североатлантического Альянса. Этот путь нашей страны бескомпромиссный, и искать ему альтернативу не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что впервые за шесть лет состоялась ранее заблокированная Комиссия Украина-НАТО. Следующее заседание может пройти уже при участии главы государства Владимира Зеленского.

"Сегодня звучали очень четкие не только слова поддержки, но и объявления новых обязательств. К примеру, Нидерланды сегодня объявили, что передают несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины", – обозначил важность события дипломат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!