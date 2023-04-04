Столтенберг назвал условие вступления в НАТО для Украины и пообещал поддержку на пути в Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического Блока Йенс Столтенберг заявил, что предметный разговор о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ. Наша страна способна соответствовать всем стандартам члена Альянса при условии, что целиком возобновит свой суверенитет.

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Такие слова прозвучали во время саммита в Брюсселе. Столтенберг обозначил, что позиция НАТО всегда сохраняет режим открытых дверей, но принимать в свой состав украинское государство в ближайшее время будет преждевременно.

"Украина станет членом Альянса. Но мы отдаем себе отчет, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещание", – подчеркнул он.

Генсек обозначил, что со своей стороны Альянс продолжит максимально оказывать содействие ВСУ и народу Украины, который отчаянно борется с оккупантами за свою независимость. Именно такие действия можно толковать исключительно как ускорение процесса по присоединению нашей страны в Североатлантический Блок.

Напомним, что в НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Она должна усилить оборонные способности нашей страны, укрепить армию и помочь перейти с советского военного оборудования на современное западное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят среди флагов других государств. Теперь в Альянсе 31 страна.

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