'Сейчас есть две страны, которые наиболее скептически настроены': Кулеба высказался по поводу перспектив членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть две страны, которые скептически настроены по поводу перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, эти государства боятся некой эскалации со стороны России.

Об этом министр рассказал в интервью OBOZ.UA. Он указал, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является примером эволюции в этом вопросе.

"То есть человек, который не был уверен в том, что Украина должна быть членом НАТО, стал одним из самых громких и мощных адвокатов скорейшего вступления Украины в Альянс. И вот это именно та трансформация, которую он лично пережил и о которой имеет право говорить", – объяснил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что сейчас есть две страны, наиболее скептически настроенные относительно членства Украины в НАТО. Они считают, что это приведет к эскалации, поскольку Россия этого не простит. Эта логика эскалации управляет их действиями с начала полномасштабного вторжения. Хотя они намного помогают Украине, в ключевых решениях руководствуются этим страхом.

"Нельзя давать Украине "Хаймарсы", потому что это эскалация. Нельзя давать "Леопарды", потому что это эскалация. Но ни разу их страх эскалации не оправдался. Россия же как раз использует этот страх для того, чтобы осуществлять эскалацию", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что когда НАТО не занимает наступательную позицию по членству Украины, Россия начинает давить на Альянс. Например, как в случае пересмотра морской границы натовских стран в Балтийском море.

Поэтому это работает все очень просто. Если ты не находишься в наступательной позиции, то враг твой начинает наступать на тебя. Еще раз подчеркиваю: как раз вопрос НАТО – это та вещь, где должно было работать заголовками. Нужно работать очень глубокими дискуссиями, разборкой позиции на разные аргументы, представлением сильных контраргументов. И именно поэтому Борис Джонсон был идеальным автором этой темы", – резюмировал министр.

Напомним, в НАТО обсуждают "несколько важных идей и интересных предложений" о перспективах членства Украины в блоке. Также там рассматривают возможность назначения специального представителя по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое нужно Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, запрещающие его использование против военных целей на территории России.

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