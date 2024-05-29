Рассматривается возможность назначения спецпредставителя: в НАТО заявили о поиске новых идей по Украине

В НАТО обсуждают "несколько важных идей и интересных предложений" относительно перспектив членства Украины в блоке. Также там рассматривают возможность назначения специального представителя во вопросам Украины.

Об этом сказала постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит в среду, 29 мая, передает Укринформ. По ее словам, декларация саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле 2024 года, будет содержать новые формулировки про "стремление Украины к членству".

"Учитывая всю текущую работу внутри Альянса, возникает вопрос, нужен ли нам кто-то здесь, кто бы руководил всеми этими рабочими потоками, которые можно было бы совместить с некоторыми новыми инициативами, которые будут представлены на саммите… И мы ищем пути выявления и обеспечения дополнительных ресурсов для наших друзей в Украине", – сказала она.

По словам Смит, это послало бы сигнал Москве, что "никто из нас никуда не уходит, а союзники по НАТО готовы взять на себя долгосрочные обязательства перед нашими друзьями в Украине".

В то же время, дипломат отметила, что официальные представители Соединенных Штатов Америки уже заявляли, что на саммите в Вашингтоне не следует ожидать официального приглашения Украины в НАТО.

Однако, по ее словам, Украине будет оказана поддержка, "которая поможет построить мост к членству" в Альянсе.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое необходимо Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, которые запрещают его использование против военных целей на территории России.

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