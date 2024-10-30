Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Москву в 2025 году для участия в праздновании российского дня победы. Он отметил, что это его "личная обязанность".

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Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, сообщают росСМИ. В ходе разговора Фицо также заявил, что Запад якобы устал от войны в Украине.

"Да, я буду очень рад. Я сочту честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", — заявил словацкий премьер.

Фицо также утверждал, что "в апреле 2022 г. были реальные договоренности, которые могли бы немедленно остановить войну".

Также премьер-министр Словакии сказал, что готов без колебаний к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, хотя конкретную тему их разговора Фицо не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что 6 октября произошла попытка второго покушения на него. Это якобы произошло в городе Дукля, в который он приезжал по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил скорого завершения войны России против Украины. Он напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, потому что это якобы спровоцирует третью мировую. Фицо утверждает, что хочет Украине справедливого мира и поддерживает ее территориальную целостность. Однако политик сомневается, что это возможно в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что семь государств-членов Североатлантического альянса выступают против того, чтобы Украина получила приглашение на вступление в блок. В их числе США, Германия, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения. У президента Владимира Зеленского отреагировали на эту информацию и заверили, что она не соответствует действительности.