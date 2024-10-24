Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран Альянса – Politico

Семь государств-членом Североатлантического Альянса выступают против того, чтобы Украина получила приглашение на вступление в блок. Среди них США, Германия, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения.

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Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО. Как пишут журналисты, Германия и США входят в число основных держав, которые не спешат отвечать на призыв президента Украины Владимира Зеленского получить немедленное приглашение вступить в НАТО.

Вашингтон и Берлин, как отмечается, обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в войну с Россией.

Венгрия и Словакия также выступают против приглашения для Украины, но по другой причине – их нынешние лидеры занимают пророссийскую позицию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует финансирование ЕС для вооружения Украины и выходит из программы НАТО по отправке военной помощи Киеву. А премьер Словакии Роберт Фицо недавно предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и заявил, что "никогда не согласится" на это.

СМИ пишет, что есть и другие страны, которые "не горят желанием быстро реагировать на просьбу Киева, а предпочитают оставаться в тени".

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал один из официальных лиц НАТО. Второй официальный представитель блока отметил, что страны "поддерживают это абстрактно, но как только это приблизится к воплощению", они начнут более публично противиться этой идее.

Это ставит их в противоречие с такими странами, как Прибалтика и Польша, которые выступает за "открытие перспективы НАТО для Украины". Но этим странам приходится" уступать место единому фронту Берлина и Вашингтона".

В то же время, Politico пишет, что официальные лица "попытались подчеркнуть", что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО.

Один из чиновников НАТО сказал журналистам, что администрация американского президента США Джо Байдена уверена, что большинство европейских столиц не поддержат приглашение Украины в блок в краткосрочной перспективе. В любом случае решение будет связано в том числе с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава миссии США при НАТО Джулиан Смит сказала, что Альянс не готов предоставить Украине приглашение на вступление. США намерены продолжать приближать Украину к НАТО, невзирая на текущую позицию.