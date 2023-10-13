Саудовская Аравия приостанавливает переговоры по нормализации отношений с Израилем на фоне войны в Газе – СМИ

Саудовская Аравия решила "заморозить" переговоры о нормализации отношений с Израилем на фоне продолжающейся войны в Газе. Это произошло потому, что высокопоставленные американские чиновники уже публично признали, что натиск ХАМАС сорвал усилия по нормализации ситуации, даже если они "не отказываются от это".

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с мнением Эр-Рияда. Аналитики признали, что одной из целей Хамаса в его атаке было блокирование усилий по нормализации ситуации.

Аналогичный отчет был опубликован в прошлом месяце в арабских СМИ, но оказался ложным, и этот отчет тоже вызывает вопросы, несмотря на то, что он широко распространен.

Два источника сообщили издания, что переговоры при посредничестве США будут отложены, хотя это уже было ясно, поскольку высокопоставленные американские чиновники уже публично признали, что натиск ХАМАС сорвал усилия по нормализации ситуации, даже если они "не отказываются от этого".

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Аналитики признали, что одной из целей Хамаса в его атаке было блокирование усилий по нормализации ситуации.

После нападения ХАМАС армия обороны Израиля нанесла удары по сотням объектов в секторе Газа, связанных с террористами. В частности в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, использующий чиновник военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

Утром 13 октября в ЦАХАЛ сообщил, что Израиль дал жителям сектора Газа 24 часа в эвакуацию на юг анклава "для собственной безопасности". По подсчетам ООН, речь идет о перемещении около миллиона человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газа "убегать немедленно".