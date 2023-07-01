Санкции в действии: в Германии начали массово конфисковывать авто у россиян

В Германии начали массово конфисковать автомобили с российскими номерными знаками. Сотрудники тамошней таможни ссылаются на нормы, введенные Берлином еще в прошлом году в качестве санкций против страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

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Об этом сообщают российские СМИ, в которые обращаются "обиженные" российские автолюбители. Так, например, семейная пара с детьми из Санкт-Петербурга провела размашистый вояж по Европе, а проезжая через ФРГ была вынуждена попрощаться с машиной.

"Мы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом нас обогнала машина, из которой высунулась рука с жезлом, а на заднем стекле загорелась табличка Follow me", – передает пресса рассказ Сергея.

Сотрудники немецкой таможни рассказали ошеломленным россиянам про санкции и предусмотренное ими эмбарго, затем добавили, что машину забирают. Личные вещи, детей и жену вместе с Сергеем выгрузили прямо на дорогу, Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.

"Отойдя от шока, Сергей вышел на связь с консульством России в Берлине. Там помогли связаться с представителями таможни и предложили прислать бумаги, которые выдадут немцы, чтобы обеспечить перевод и сказать, подписывать их или нет. Но больше ничем помочь там не могут", – повествуют российские СМИ.

При этом отмечается, что инцидент с петербуржцами не единственный за последний месяц. Представители диппосольств в ответ на все обращения вынуждены сочувственно разводить руками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила о восстановлении Украины, чью инфраструктуру уничтожила армия оккупантов, за счет россиян.

"Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров о прекращении войны", – подчеркнула немецкий политик.