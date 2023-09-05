Санкции не помеха: старшая дочь Путина публикуется в западных научных журналах. Фото

Старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Однако это не мешает ей публиковаться в качестве автора статей по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах.

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В течение 2022-2023 годов за границей были опубликованы минимум четыре текста дочери кремлевского диктатора. Об этом пишет российское издание "Можем объяснить".

По данным журналистов, старшая дочь Путина Мария Воронцова продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии после начала войны, несмотря на то, что она попала под санкции США, Евросоюза и Великобритании. Ссылки на статьи дочери кремлевского диктатора, кандидата медицинских наук и эндокринолога по образованию, "Можем объяснить" обнаружили на сайте московского университета, где собраны научные тексты всех сотрудников вуза.

"Она пишет статьи по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах: The Endocrine Society и MDPI Publishing. В 2022 и 2023 году вышли четыре текста Воронцовой — из них три после войны и один в начале февраля 2022 года. Воронцова выпускает статьи не одна, а в соавторстве с коллегами по МГУ, в том числе по факультету фундаментальной медицины, где с 2022 занимает пост замдекана", – пишет издание.

Примечательно, что этой деятельности никак не мешает то, что в отношении Воронцовой США, Евросоюз и Великобритания с апреля 2022 года ввели персональные санкции.

Ответа на обращение по поводу комментариев от обеих издательств "Можем объяснить" так и не получило. Запросы были отправлены около двух месяцев назад.

При этом собеседник издания, редактор научно-популярного журнала, на условиях анонимности сообщил журналистам, что санкции не запрещают публиковаться на Западе. Иногда научные журналы выплачивают авторам гонорары, но чаще ситуация кардинально противоположная: за размещение статей платят сами авторы.

"Отбор устроен так, что статью рецензируют (перед публикацией) знающие люди, которые проверяют ее на научность. Издательство MDPI Publishing существует всего-то с середины 1990-х, и это журналы с открытым доступом, что признак не очень-то солидный. Хорошие научные журналы — это большой бизнес, где за каждую статью простят с читателя $20-30. А вот The Endocrine Society — крутая, хорошая организация", — заявил собеседник издания.

При этом, по мнению редактора, публикация статей авторства дочери Путина может сказаться на репутации издательства.

В "Можем объяснить" также напомнили, что Воронцова в 2019 году стала соучредителем "Новой медицинской компании"(НОМЕКО), специализирующейся на проектах ядерной медицины. Ранее эта компания был убыточной, однако с приходом дочери Путина ситуация резко изменилась: в 2020-м она получила прибыль в размере 597 млн рублей, а в 2022-м заработала 857 млн рублей.

Также эта компания в 2022-м умудрилась выплатить займ в размере 77 млн рублей и выкупить клиники "СОГАЗ Медицина", где лечили наемников ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее данные Воронцовой исчезли из российских реестров. После того, как она попала под санкции, ее имя как совладелицы "НОМЕКО" "подтерли" в базе Федеральной налоговой службы РФ

Кроме того, после включения членов семьи российского диктатора в санкционные списки США, в Кремле впервые признали, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Путина. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, Москва обязательно ответит на санкции против дочерей Путина, и "сделает это так, как считает необходимым".