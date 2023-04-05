Дочь Путина "лишили" единственного бизнеса в России: данные Воронцовой исчезли из реестров

В России скрыли единственный бизнес старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой. Из государственных реестров стерли упоминания о Воронцовой как владелице медицинской клиники "Новая медицинская компания" ("Номеко").

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Так, данные исчезли из базы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, на это обратил внимание канал "Можем объяснить". Информация о бизнесе Воронцовой оказалась удаленной из Единого госреестра юридических лиц.

Строка об учредителях "Номеко" теперь пуста. При этом упоминание Воронцовой сохранилось на сайте "Номеко". Там дочь Путина указана в качестве члена совета директоров компании.

Архивные данные госреестра также свидетельствуют, что 20% фирмы ранее принадлежали Воронцовой. Оставшиеся 80% были поделены между ее партнерами.

Причиной "зачистки" данных о Воронцовой могут быть санкции. В черные списки попала не только сама дочь Путина, но и ее партнеры, например "Согаз", в котором лечат "вагнеровцев". Название этой компании, к слову, убрали с сайта "Номеко" из раздела "Партнеры". Вероятно, санкции мешают медкомпании сотрудничать с иностранцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле впервые признали, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Путина. Об этом стало известно после того, как США включили их в список подсанкционных лиц.

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