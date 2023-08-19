Санду заявила, что победа Украины поможет урегулировать конфликт в Приднестровье

Молдова стремится к разрешению конфликта в Приднестровье исключительно мирным путем. В Кишиневе рассчитывают, что геополитическая возможность достижения этой цели появится после победы Украины в войне с Россией.

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Об этом на съезде диаспоры в столице Молдовы заявила президент страны Мая Санду, сообщает RadioMoldova. Впрочем, она отметила, что проблема Приднестровья будет решаться постепенно из-за сложности ситуации.

"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью. Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и, может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", – заявила Санду.

По ее словам, у Кишинева уже есть план, как действовать в случае появления "геополитической возможности".

"Есть и международный опыт, и мы имеем ясность, как организовать эти вещи в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность", – сказала Санду.

Президент Молдовы также отметила, что проблема Приднестровья будет решаться постепенно, ведь "это все достаточно сложно". Она убеждена, что процесс реинтеграции этой территории должен происходить так, чтобы он "не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократическим процессам".

Напомним, 15 августа Молдова выслала 45 российских дипломатов, в ответ Москва пригрозила Кишиневу ухудшением отношений между странами. Кремль обвинил Кишинев в том, что теперь находящиеся на молдавской территории граждане РФ якобы не смогут получать качественные услуги, предусмотренные посольством.