Санду ответила, готовы ли в Молдове арестовать Путина в случае его визита в страну

Молдова арестует кремлевского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну. Таким образом страна выполнит решение Международного уголовного суда об ордере на арест.

Видео дня

Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду. Об этом она рассказала в интервью газете Euronews Romania.

На вопрос, как Молдова отреагирует в случае, если Путин посетит страну, Санду ответила, что Молдова подписала соглашение о Уголовном суде и будет уважать решение суда.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", – сказала она.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В настоящее время уже 32 страны заявили о готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером, выданным МКС. В список входит часть государств, которые Кремль считал дружественными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что гибридного трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили, что, кроме президента РФ Владимира Путина и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, к похищению украинских детей причастен ряд других российских чиновников разного уровня. В частности, за "перевоспитание" маленьких украинцев отвечают назначенные Москвой в оккупированных украинских регионах "чиновники".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!