'Самый почитаемый человек': Трамп на дебатах расхвалил Орбана

В ночь на 11 сентября в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты этой страны Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В ходе дискуссии в прямом эфире американского телеканала АВС Трамп принялся расхваливать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного как "друг Путина" в Европе.

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"Ум" и "сила" Орбана, по мнению экс-президента США, заключаются в том, что тот рассказывает, что Трампа все боялись и благодаря этому, мол, держался мировой порядок. Дебаты с украинским переводом транслировало издание "Голос Америки".

В ходе первых публичных дебатов с Харрис Трамп принялся нахваливать "европейского друга" российского диктатора Владимира Путина – Виктора Орбана. Главной заслугой главы венгерского правительства, по его мнению, является высокая оценка самого Трампа.

"Виктор Орбан – один из самых уважаемых политиков, они называют его сильным, серьезным мужчиной, умным премьером Венгрии. Его спросили, почему в мире все рушится? Три года назад такого не было. "Почему все рушится?", – он переспросил. "Потому что вам нужен Трамп в качестве президента. Они боялись его. Китай боялся его". Мне не нравится слово "боялся", но я просто цитирую. "Северная Корея боялась его". Посмотрите, что происходит с Северной Кореей. Кстати, он сказал, что и Россия боялась меня", – заявил Трамп.

В то же время, к своим политическим оппонентам экс-президент далеко не так великодушен, как к Орбану. Так, действующего президента США Джо Байдена он назвал "слабаком" и заявил, что тот "ненавидит" Харрис.

"А этот жалкий мужчина, слабак, которого вы видели на дебатах несколько месяцев назад, баллотировался вместо нее? У нее нет голосов, у него их 14 миллионов. Что вы там говорили об угрозе демократии? У него было 14 миллионов голосов, и они выгнали его из офиса. Я раскрою вам маленький секрет: Байден ее ненавидит, он ее терпеть не может", – выдал Трамп.

По его мнению, на дебатах с Байденом он победил. А дебаты с Харрис можно не воспринимать всерьез, поскольку "она не получила ни одного голоса сама, она лишь кандидат".

Также Трамп допустил выпад по поводу цвета кожи Харрис. На это обратил внимание ведущий дебатов

"Ранее вы сказали, что вы не знали, что Харрис — темнокожая женщина. Почему вы считаете уместным учитывать цвет кожи вашего оппонента?"

"Мне все равно, темнокожая она или нет. Я просто обратил внимание, что я не знал об этом, но это не имеет значения", – попытался оправдаться Трамп.

Сама же кандидат от Демократической партии США акцентировала внимание на недопустимости разделения американцев по расовому признаку.

"Я думаю, это трагедия, что президентом хочет стать тот, кто хочет разделить американцев по расовому признаку", – отметила она.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как Трамп хитро ответил на вопрос, хочет ли победы Украины в войне.

На фоне его ответа позиция Харрис в отношении войны России против Украины выглядела радикально противоположной.

OBOZ.UA собрал все ключевые заявления Трампа и Харрис, сделанные ими в ходе дебатов, здесь.