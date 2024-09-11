Харрис – Трампу: вы думаете, что можете договориться с диктатором, но он съест вас на обед

Кандидат в президенты США Камала Харрис выступила в поддержку права Украины на защиту от российской агрессии, она убеждена, что демократические страны должны помочь Украине противостоять врагу. А вот заявления своего соперника на выборах, Дональда Трампа, о его способности остановить войну в Украине, Харрис подвергла критике.

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Она заявила, что при президенте Трампа российский диктатор Владимир Путин уже сидел бы в Киеве и напомнила оппоненту, что попытки договориться с агрессором плохо заканчиваются. Об этом Харрис сказала в ходе дебатов, состоявшихся в США в ночь на 11 сентября, их проводил американский телеканал АВС.

Когда речь зашла о войне России против Украины, ведущий дебатов адресовал Харрис вопрос: "Что изменится в направлении войны, если вы станете президентом?"

В ответ Харрис подчеркнула: Украина является жертвой агрессии, поэтому защита от нападения является ее неотъемлемым правом.

"Я встречалась с Зеленским за несколько дней до вторжения. Москва нарушила право Украины, ее законы. Я тогда поделилась данными разведки и как страна может себя усилить. Мы собрали 50 стран в поддержку Украины. Она имеет право защищаться. Благодаря нашим ракетам и оборудованию Украина до сих пор существует и защищает себя", – подчеркнула кандидат в президенты от демократов.

Она также резко раскритиковала попытки Трампа изображать из себя "миротворца", способного закончить войну за считанные часы.

"Если бы Трамп был президентом, Путин бы сидел в Киеве и думал бы, как дальше захватывать Европу. Вы думаете, что можете договориться с диктатором, но он съест вас на обед", – подчеркнула Харрис.

Напомним, в ходе дебатов по поводу войны России против Украины высказался также и Трамп. Он снова рассказывал, что при его президентстве российский диктатор Путин, мол, не напал бы на Украину, пугал российским ядерным оружием и обвинил администрацию Байдена в начале агрессии РФ. Также Трамп вынужден был дать прямой ответ на вопрос ведущего относительно того, хочет ли он, чтобы война закончилась победой Украины.

OBOZ.UA собрал все ключевые заявления Трампа и Харрис, сделанные ими в ходе дебатов, здесь.