Трамп хитро ответил на вопрос, хочет ли победы Украины в войне

В США прошли дебаты кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Не обошли участники стороной и тему войны России против Украины.

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В ходе дискуссии Трамп ответил на вопрос ведущего по поводу того, хочет ли он победы Украины в этой войне. Проводил дебаты американский телеканал ABC News.

В ходе дебатов ведущий поинтересовался у Трампа: "Считаете ли что в интересах США победа Украины?"

На этот вопрос экс-президент США, едва ли не в каждом своем публичном выступлении, отмечающий, что якобы способен остановить российскую агрессию "в течение 24 часов" после избрания, ответил: "В наших интересах завершить войну".

О том, что он хочет завершения войны, Трамп также сказал в ответе на вопрос, хочет ли он победы Украины в этой войне.

В то же время Харрис ведущий адресовал вопрос о том, изменится ли политика США в отношении российско-украинской войны в случае ее победы.

"Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран в помощи Украине. Если бы Трамп был президентом – Путин сидел бы уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши союзники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед", – ответила Харрис.

Трамп назвал оппонентку "плохой переговорщицей".

"Вы не сказали правильных слов, не убедили, поэтому война началась. Ее отправили на переговоры, а она их провалила. Она хуже Байдена, она ужасная переговорщица. Как только она прилетела домой, Путин начал войну", – сказал экс-президент.

Он также не удержался, чтобы не похвалить себя, добавив, что при его президентстве российский диктатор Путин сидел бы не в Киеве, а в Москве и "был бы гораздо счастливее, чем сейчас".

"Но у него есть ядерное оружие и, возможно, в конце концов он будет его использовать. Он начал войну, потому что они не правильно вели переговоры, она вела переговоры с Путиным и Зеленским – и через 3 дня началась война", – отметил Трамп.

И тут же получил от Харрис обвинения во лжи.

"Он много лжет. Я раз 5 встречалась с Зеленским, а не с Путиным. Нам нужен лидер, показывающий силу наших военных альянсов. Американцы должны иметь право полагаться на президента, понимающего роль Америки. Мы должны стоять на наших принципах", – подчеркнула кандидат в президенты от Демократической партии.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США. Мы собрали главные заявления Харрис и Трампа по ключевым вопросам – как внутриполитическим, так и международным, как война России против Украины и Израиля с ХАМАС.