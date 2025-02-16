Самолет с российскими туристами застрял в Польше: там отказываются давать горючее и выпускать. Фото
В Познани, Польша, экстренно сел самолет с туристами из РФ, летевшими из Египта в Калининград. В польском аэропорту отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлет.
Об этом утром 16 февраля сообщили российские СМИ. Пропагандисты пожаловались, что российский борт UJ681 уже более десяти часов ждет разрешения на взлет, а у более двух сотвен пассажиров иссякают запасы воды и еды.
Самолет с россиянами летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью он не смог сесть в калининградском аэропорту "Храброво" из-за сильного снегопада.
Экипаж запросил экстренную посадку в Польше, однако там в итоге отказываются делать дозаправку и дать разрешение на взлет.
Одна из россиянок рассказала пропагандистам, что уже больше десяти часов UJ681 ждет разрешения на взлет.
По ее словам, еда и вода на борту якобы почти закончились, в туалет не пускают.
На борту 236 пассажиров, в том числе беременные и дети.
В то же время в аэропорту Калининграда уже более десяти часов ждут вылета в Шарм-эль-Шейх.
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