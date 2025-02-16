Самолет с российскими туристами застрял в Польше: там отказываются давать горючее и выпускать. Фото

В Познани, Польша, экстренно сел самолет с туристами из РФ, летевшими из Египта в Калининград. В польском аэропорту отказываются делать дозаправку и не дают разрешения на взлет.

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Об этом утром 16 февраля сообщили российские СМИ. Пропагандисты пожаловались, что российский борт UJ681 уже более десяти часов ждет разрешения на взлет, а у более двух сотвен пассажиров иссякают запасы воды и еды.

Самолет с россиянами летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью он не смог сесть в калининградском аэропорту "Храброво" из-за сильного снегопада.

Экипаж запросил экстренную посадку в Польше, однако там в итоге отказываются делать дозаправку и дать разрешение на взлет.

Одна из россиянок рассказала пропагандистам, что уже больше десяти часов UJ681 ждет разрешения на взлет.

По ее словам, еда и вода на борту якобы почти закончились, в туалет не пускают.

На борту 236 пассажиров, в том числе беременные и дети.

В то же время в аэропорту Калининграда уже более десяти часов ждут вылета в Шарм-эль-Шейх.

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