Самолет с Протасевичем разрешали сбить истребителем, – Лукашевич

Самолет авиакомпании Ryanair, где на борту находился журналист Роман Протасевич, пытался оторваться от преследования белорусского истребителя МиГ-29, который имел разрешение на применение оружия.

Об этом для "Цензора" рассказал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич. По его словам, самолет Ryanair до последнего старался долететь до Вильнюса (Литва). Но пилоты развернулись из-за угроза быть сбитыми истребителем. Самолет сменил курс всего за 10 минут лету (73 км) к аэропорту, а до литовской границы оставалось всего 30 км.

"Обратите внимание на данные FlightRadar по предварительным рейсам – пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров в Вильнюс, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair – Ред.) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, то есть фактически шли от истребителя, который их преследовал, и вернули обратно всего за две минуты до пересечения литовской границы", – пояснил эксперт.

По его словам, белорусский истребитель получил разрешение применить огонь по самолету Ryanair.

"Абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя сообщения, что в случае неповиновения тот откроет огонь к выходу пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", – подчеркнул Лукашевич.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Как сообщал OBOZREVATEL, истребитель и вертолет Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета авиалиний Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.