Самолет с Протасевичем не был заминирован, его задержание спланировали – президент Литвы

Экстренная посадка самолета международных авиалиний Ryanair в Национальном аэропорту Минска из-за сообщения о минировании была заранее спланированной спецслужбами Беларуси. Таким образом силовые структуры Республики осуществили план по задержанию известного оппозиционера и основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом заявили в Администрации президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщило издание Sputnik Беларусь. Советник главы государства подчеркнул, что информация о минировании самолета с Протасевичем на борту была заведомо ложной.

Здесь же добавили, что президент Беларуси Александр Лукашенко направил истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 для сопровождения якобы заминированого самолета до Минска.

Министерство иностранных дел Литвы направило официальный запрос в посольство Беларуси о получении информации по сообщению о минировании, которое поступило пилоту уже за несколько минут прилета к территориальным границам Вильнюса.

"Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация - мы ее опубликуем", – заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Роман Протасевич был задержан в аэропорту Беларуси во время экстренной посадки при перелете из Афин в Вильнюс.