Самолет с летевшими из Занзибара украинцами застрял в Африке
В Африке застрял самолет с украинскими туристами, которые летели рейсом Занзибар – Киев. Рейс авиакомпании SkyUp Airlines PQ 6974 остановился в аэропорту Луксора (Египет).
В компании причиной задержки рейса назвали "технические причины". Пассажирам было запрещено покидать аэропорт.
"В соответствии с требованиями властей Египта граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно. Сейчас авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием", – отмечено в сообщении.
В SkyUp добавили, что повторный рейс Занзибар - Киев запланирован на 27 февраля в 6:30.
Пассажир самолета Дмитрий Суслов в Facebook рассказал, что вчера, 26 февраля, о отмене рейса сообщил командир самолета. Позже пассажирам сообщили о переносе полета на следующий день. Ночевали пассажиры в здании аэропорта.
"Все получили по 2 пол-литровой бутылке воды. Почти все получили пищу: кто-то по 2 сэндвича (хлеб, сыр, помидор), некоторые микроскопические булочки с сыром... Начали разносить горячую пищу… Вообще-то спать сложно, потому что металлические скамейки слишком жесткие. Вокруг разносится прочный грохот храпа. Да еще и холодно стало, а укрыться нечем", – рассказал он о пережитой ночи.
По его словам, вылет состоялся только в пол девятого утра 27 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с Занзибара из-за поломки самолета не могли в течение трех суток вылететь 190 украинских граждан. Некоторым из них даже пришлось ночевать на улице, потому что в хостелы людей не заселяли.
В итоге 15 февраля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что самолету наконец дали разрешение на вылет.
Напомним, среди туристов, которые не могли покинуть Занзибар, была украинская модель Анастасия Зинченко, которая запомнилась как "девушка с собачкой из города Ухань", а также ее муж, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.