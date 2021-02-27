Самолет с летевшими из Занзибара украинцами застрял в Африке

В Африке застрял самолет с украинскими туристами, которые летели рейсом Занзибар – Киев. Рейс авиакомпании SkyUp Airlines PQ 6974 остановился в аэропорту Луксора (Египет).

В компании причиной задержки рейса назвали "технические причины". Пассажирам было запрещено покидать аэропорт.

"В соответствии с требованиями властей Египта граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно. Сейчас авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием", – отмечено в сообщении.

В SkyUp добавили, что повторный рейс Занзибар - Киев запланирован на 27 февраля в 6:30.

Пассажир самолета Дмитрий Суслов в Facebook рассказал, что вчера, 26 февраля, о отмене рейса сообщил командир самолета. Позже пассажирам сообщили о переносе полета на следующий день. Ночевали пассажиры в здании аэропорта.

"Все получили по 2 пол-литровой бутылке воды. Почти все получили пищу: кто-то по 2 сэндвича (хлеб, сыр, помидор), некоторые микроскопические булочки с сыром... Начали разносить горячую пищу… Вообще-то спать сложно, потому что металлические скамейки слишком жесткие. Вокруг разносится прочный грохот храпа. Да еще и холодно стало, а укрыться нечем", – рассказал он о пережитой ночи.

По его словам, вылет состоялся только в пол девятого утра 27 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL: