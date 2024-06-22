Посол Украины в Сингапуре допускает при определённых условиях возможность участия Украины в саммите, который инициирует КНР и где будет россия, при этом Украина хочет считать Китай своим другом.

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Разумеется, это было заявление не на самом высоком уровне. Но именно с не очень высокого уровня иногда и начинается высокая политика. Имеющий уши — услышит.

Зеленский надеется зафиксировать на следующем Саммите мира условия реального окончания войны, а посол Зеленко параллельно делает предложение Китаю.