Видео дня
Блог | Саммит с совместным участием Украины и РФ понемногу обретает реальные очертания
Посол Украины в Сингапуре допускает при определённых условиях возможность участия Украины в саммите, который инициирует КНР и где будет россия, при этом Украина хочет считать Китай своим другом.
Разумеется, это было заявление не на самом высоком уровне. Но именно с не очень высокого уровня иногда и начинается высокая политика. Имеющий уши — услышит.
Зеленский надеется зафиксировать на следующем Саммите мира условия реального окончания войны, а посол Зеленко параллельно делает предложение Китаю.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...