Салливан встретился с главой МИД Китая: говорили о войне в Украине

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел обсуждение российско-украинского конфликта с министром иностранных дел Китая Ваном И. Оно прошло на Мальте 16-17 сентября.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома. Соединенные Штаты отметили важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

"Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины и проблемы в Тайваньском проливе", – говорится в коммюнике.

Сообщается, что Соединенные Штаты выразили признание важности обеспечения мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

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"Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и продолжать дополнительное взаимодействие и консультации на высоком уровне в ключевых областях между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой в ближайшие месяцы", – добавили в Белом доме.

Напомним, что Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань, на котором находится не признанная Пекином Китайская Республика (название самопровозглашенного государства Тайваня). Официальный Пекин не скрывал, что отрабатывает окружение и блокаду острова с моря и с воздуха.

В минобороны Тайваня сообщили, что китайские военные корабли и самолеты все еще находятся возле Тайваня. Речь шла про девять китайских военных кораблей и 26 самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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