С полигона в Ливии исчезли 2,5 тонны урана: объект не контролирует ливийское правительство

В Ливии с объекта, который не находится под контролем правительства, пропало примерно 2,5 тонны природного урана. Это может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности.

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Пропажу обнаружили инспекторы ООН по ядерному надзору, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Отмечается, что первоначально проверка была запланирована на прошлый год, однако ее "пришлось отложить из-за ситуации с безопасностью в регионе".

Указанное количество опасного вещества хранилось в 10 бочках. Отмечается, что МАГАТЭ проведет "дальнейшие действия" для выяснения обстоятельств вывоза урана с полигона, название которого не называют, и где оно сейчас находится.

Издание напомнило, что в 2003 году Ливия при тогдашнем лидере Муаммаре Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия и получила центрифуги, способные обогащать уран, а также информацию о конструкции ядерной бомбы, хотя и не добилась большого прогресса в ее создании.

В Ливии не было мира с тех пор, как в 2011 году при поддержке НАТО был свергнут Каддафи. С 2014 года политический контроль был разделен между соперничающими восточными и западными фракциями, а последний крупный конфликт закончился в 2020 году.

При этом, как пишет Dailly Sabah, в этой стране находятся наемники российской ЧВК "Вагнер". Они присоединилась к ливийскому генералу Халифе Хафтару во время его наступления на столицу Триполи в апреле 2019 года. Частная военная компания также пытается расширить свое присутствие в других странах Африки. Наемники действуют, в частности, на Мадагаскаре, в Мали, Мозамбике, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Южном Судане, Судане и якобы в Буркина-Фасо. Такие организации, как Human Rights Watch (HRW), задокументировали нарушения прав человека группой наемников в ЦАР, Мали и других местах.

Издание отметило, что выгод для Москвы от деятельности группы "Вагнера" на континенте много. Россияне получают доступ к марганцу, нефти, бокситам, алмазам, золоту, хрому и урану в Сахеле и Центральной Африке в обмен на услуги наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным издания Financial Times, добыча нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и других странах принесла основателю российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину более 250 млн долларов дохода с 2018 года. Причем даже несмотря на многолетние западные санкции против него;

– при этом целями добычи "Вагнером" золота в Судане является незаконное пополнение российских золотовалютных резервов и смягчение эффекта экономических санкций Запада на российскую экономику. Потенциально добыча может увеличить золотой запас РФ на 130 млрд долларов.

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