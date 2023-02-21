Основатель "Вагнера" Пригожин заимел на нефти, газе, золоте огромные деньги: FT назвали сумму

Добыча нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и других странах принесла основателю российского ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину более 250 млн долларов дохода с 2018 года. При чем даже несмотря на многолетние западные санкции против него.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается:

Пригожин впервые попал под санкции США в декабре 2016 года;

а в 2021 году был объявлен в розыск ФБР.

В частности, в 2018 году правительство США наложило санкции на подконтрольную Пригожину компанию Evro Polis. Та получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на освобождение наемниками "Вагнера" нефтяных месторождений от ИГИЛ.

Впрочем, отмечается, судя по отчетности Evro Polis, санкции имели ограниченное влияние на ее деятельность. В частности:

в 2020 году компания продолжала генерировать продажи на сумму 134 млн долларов;

ее чистая прибыль в том году составила 90 млн долларов, что составляло 180% рентабельности акционерного капитала, который был репатриирован в Россию;

в декабре 2021 года компания сообщила о связанном с контрактами падении доходов до чуть более 400 тыс. долларов, нона ее балансе все еще находилось 92 млн долларов налички.

Другие же операции Пригожина с наемниками гораздо меньше, отмечают аналитики. Тем не менее, его компании продолжают получать прибыль – даже несмотря на санкции:

компания M Invest, которая добывает золото в Судане и с июля 2020 года находящаяся под санкциями правительства США, в 2021-м получила 2,6 млн долларов;

более 6 млн долларов дохода в 2021 году получили 2 компании, отгрузившие большое количество промышленного оборудования поддерживаемым "Вагнером" фирмам в Судане и Центральноафриканской Республике.

Как сообщал OBOZREVATEL, целями добычи "Вагнером" золота в Судане является незаконное пополнение российских золотовалютных резервов и смягчение эффекта экономических санкций Запада на российскую экономику. Потенциально добыча может увеличить золотой запас РФ на 130 млрд долларов.

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