'С нетерпением жду ближайшей встречи': Трамп снова назвал Трюдо губернатором штата Канада

Победитель выборов президента США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором "большого штата" Канада. Он также заявил, что продолжит с Трюдо "глубокие переговоры по тарифам и торговле".

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Соответствующее сообщение Трамп сделал во вторник, 10 декабря, на своей странице в соцсети Truth Social. "Мне было приятно ужинать с губернатором большого штата Канада Джастином Трюдо", – написал политик.

Он также заявил о намерении обсудить с Трюдо "тарифы и торговлю":

"Я с нетерпением жду ближайшей встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши глубокие переговоры по тарифам и торговле, результаты которых будут действительно впечатляющими для всех".

Сообщение Трампа появилось после того, как накануне Трюдо заявил в канадском городе Галифакс, что в США "начинают осознавать" реальность, что повышение пошлин на товары из Канады сделают жизнь гораздо дороже.

Трюдо добавил, что работать с новым лидером США будет несколько сложнее, поскольку идеи его команды о том, с чего они хотят начать, более четкие, чем во время выборов 2016 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп предложил Канаде "стать 51-м штатом" США, если 25-процентные торговые пошлины Вашингтона "убьют" ее экономику. По данным СМИ, об этом он сказал на встрече с Трюдо, на что тот и другие присутствующие "нервно рассмеялись".

Ранее Трамп заявил, что Мексика и Канада не борются с наркотрафиком в США и свободно пропускают нелегальных мигрантов через границу, и пригрозил взимать с этих стран 25-процентную пошлину на все товары.

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