Ржавые танкеры, перерезанные кабели, GPS-помехи: Бербок обвинил Россию в сознательном разрушении экосистемы Балтийского моря

Инцидент с поврежденным российским танкером в Балтийском море еще раз подтвердил, что действия России несут угрозу экологической безопасности и стабильности Европы. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Москву в использовании старых судов для обхода санкций, что создает экологические риски для региона.

Видео дня

Об этом она заявила в пятницу, 10 января. По словам Бербок, российская стратегия включает не только эксплуатацию опасных танкеров, но и перерезку подводных кабелей, перемещение буев, дезинформационные кампании и создание препятствий для навигации через GPS-системы.

"Россия ставит под угрозу нашу европейскую безопасность не только своей захватнической войной против Украины, которая нарушает международное право, но и перерезанными кабелями, перенесенными пограничными буями, дезинформационными кампаниями, системами GPS-помех, полуразрушенными нефтяными танкерами", – сказала Бербок.

В то же время , флот "ржавых" танкеров Кремля несет экологические риски для стран Балтии, Польши и Германии, где туризм и морская экономика зависят от чистоты вод.

"Злонамеренным использованием флота ржавых танкеров Путин не только обходит санкции, но и соглашается с тем, что туризм на Балтийском море остановится – то ли в Балтии, то ли в Польше, то ли здесь, в Германии. Это часть российского плана… Каждый, кто закрывает глаза на эту угрозу, так же небрежен, как и те, кто изображал NordStream 2 как чисто экономический проект", – сказала дипломат.

Бербок добавила, что вместе с европейскими партнерами активно продвигает идею включения большего количества российских судов в санкционный список ЕС. По состоянию на начало года под ограничения попали более 70 судов, участвующих в теневых операциях Кремля.

"Европа сильна. И мы единственные – как соседи по Балтийскому морю, как ЕС и как НАТО", – резюмировала она.

Напомним, в пятницу, 10 января, в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. В конце концов он был взят на буксир.

Ранее пограничная охрана в Финляндии взяла на абордаж и задержала российский нефтяной танкер Eagle S, находившийся 25 декабря в районе разрыва линии электропередач между Финляндией и Эстонией.

Судно, подозреваемое в принадлежности к "теневому флоту" РФ, было сопровождено к территориальным водам Финляндии. Позже на нем было обнаружено оборудование для приема и передачи данных.

А 6 января из Финского залива подняли якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S.

Как сообщал OBOZ.UA, китайская компания Shandong Port Group запретила заходить в свои порты находящимся под санкциями США танкерам "теневого флота" России. Ожидается, что это ограничит доступ российской нефти к ключевому рынку и повысит затраты на ее транспортировку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!