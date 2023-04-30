Русскоязычные жители Риги призвали Путина не совать нос в Латвию. Фото

В субботу, 29 апреля, русскоязычные жители Латвии провели акцию у посольства России в Риге. Люди призвали государство-террориста "не защищать" их.

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Об этом сообщило издание LRT. Пикет под названием "Володя, оставь нас в покое" организовал союз "Русский голос для Латвии". Участники акции, около 40-50 человек, выступали против принятия государственной думой РФ заявления "О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии по отношению к русскоязычному населению".

Активисты принесли плакаты с лозунгами "Дед, пей таблетки", "Нам нужна Европа, а не русский мир", "Латвия – родина, Россия – оккупант", "Не суй своего носа в Латвию", "Руки прочь от нашей страны", а также флаги ЕС и Украины.

Организаторы акции объяснили, что выступают против политики Москвы по отношению к государствам Балтии и возмущены, что РФ использует их для своих политических целей и раскола в обществе.

"Нас не нужно защищать – защищайте себя в Гааге. Наша родина – Латвия", – подытожил руководитель организации Мартин Левушкан.

Напомним: ранее Латвия обязалась отдать Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. В минобороны страны пообещали доставить их как можно скорее.

"Латвия ответила на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и приняла решение передать Украине все системы Stinger, которые еще есть в нашем распоряжении. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в США и Латвии подтвердили, что их военные находятся в Украине, однако подчеркнули, что военнослужащие этих двух стран не участвуют в боевых действиях на территории нашего государства;

– в Латвии официально запретили празднование 9 мая в 2023 году и любые публичные мероприятия, связанные с этой датой. Решение парламентарии обосновали стремлением "не допустить раскола в обществе" и избежать "прославления войны, тоталитаризма и насилия".

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