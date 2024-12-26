Румыния с января закроет более 30 пунктов пропуска на границах

Уже с 1 января 2025 года Румыния закроет более 30 пунктов пропуска на своей сухопутной границе из-за полного присоединения страны к Шенгенской зоне. Однако контроль на закрытых КПП будет "избирательно производиться".

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. Как отмечается, контрольно-пропускные пункты закроют, поскольку присоединение к Шенгенской зоне отменяет контроль за перемещением людей на внутренних сухопутных границах между Румынией, Болгарией и Венгрией, которые являются частью Шенгена.

Тем не менее, в Румынии будут еще проводить контроль документов на указанных границах в течение шести месяцев после присоединения, а после – усиленный контроль вдоль границы. Причина – проблемы с нелегальной миграцией, с которой столкнулась страна.

Также пограничная полиция сможет проводить выборочные проверки как в зоне старой таможни, так и в зеленых зонах, разграничивающих территорию государства, не имея таможенных пунктов.

"Отмена контроля на внутренней границе предполагает необходимость усиления мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, учитывая, что Румыния сейчас сталкивается с разнообразной палитрой методов нелегальной миграции, учитывая ее географическое положение", – цитируют масс-медиа заявление МВД страны.

Более того – поскольку "пограничный контроль может быть временно восстановлен в соответствии с законами Шенгена", все здания таможни и пограничные средства по всем участкам границы, пойдут на консервацию.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2025 года не только Румыния, но и Болгария станут полноправными членами Шенгенской зоны. Переговоры о чем начались еще в 2012 году, но решение было утверждено в ЕС недавно. Австрия, которая недавно выступала против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции в Болгарии и Румынии, на днях сняла свое вето.

В настоящее время Шенгенская зона охватывает 29 государств, присоединившихся к соглашению, подписанному в поселении Шенген в Люксембурге в 1985 году. Шенгенская зона имеет пограничный контроль только на внешней границе, без пограничного контроля на внутренних границах входящих в эту зону государств.

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