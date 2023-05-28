'Руководство РФ привлекут к ответственности': в ЕС ответили на атаки Киева и Днепра

Массированная атака дронами "Шахед" Киева и ряда других регионов Украины в ночь на 28 мая привлекла внимание европейских партнеров. Цивилизованный мир не намерен отмалчиваться на преступные действия Москвы, поэтому все ответственные за уничтожение инфраструктуры и смерти украинцев понесут наказание.

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Об этом заявила представительница внешнеполитического ведомства ЕС Набила Массрали у себя в Twitter. Украина не остается ни на день, ни на час наедине с оккупантами.

"Варварские атаки России продолжаются, убивая и терроризируя мирных жителей: нападение на больницу в Днепре, ныне Киев, на рассвете Киевскую область. Руководство России и виновные будут привлечены к ответственности. Мы по прежнему привержены делу защиты Украины", – написала она.

Напомним, 26 мая россияне совершили очередное военное преступление, ударив по одной из больниц в Днепре. Известно о нескольких жертвах и около трех десятках раненых, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЕС заморозил активы Центробанка РФ на общую сумму 200 млрд евро. Сейчас в Евросоюзе решают, как можно потратить деньги. Среди предложений – направить их Украине для восстановления.

Также накануне президент Зеленский ввел санкции против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них российская "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр".

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