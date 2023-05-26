Филатов: На месте попадания российской ракеты идет разбор завалов. Завтра в Днепре объявлен день траура

Днем 26 мая россияне совершили очередное военное преступление, ударив по одной из больниц в Днепре. Пока известно о двух погибших и около трех десятках раненых, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается. Также завтра в Днепре объявлен траур.

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"Пострадавших могло быть больше. Фактически людей спасло чудо. На момент атаки по больнице там продолжалась "пересмена". А лишь несколько недель назад семьи переселенцев, временно проживавших на втором этаже медучреждения, оттуда уехали. Так что, может, чудо произойдет еще раз". .И мы найдем тех медработников, с которыми сейчас нет связи. И что количество жертв не будет расти дальше", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Находясь на месте трагедии, он подчеркнул, что у города уже есть первые данные о нанесенных разрушениях. Так по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в городе более тысячи выбитых окон. Пострадали близлежащие жилые дома и стадион, а также школы, детсады, внешкольные заведения, одна из амбулаторий.

Повреждены некоторые инфраструктурные и торговые объекты, а также коммуникации.

Тех, кто понес убытки, городской голова призвал обращаться в районные администрации.