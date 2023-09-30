Президент Соединённых Штатов выступил с необычайно жёсткой критикой и Трампа лично, и его группы MAGA в республиканских рядах, назвав её экстремистской, заявив также о реальной угрозе демократии в США.

Что ж, если президент всё понимает, он тем более обязан сделать максимум, чтобы экстремисты к власти не пришли. Для этого он должен, во-первых, успеть обеспечить полноценную Победу Украины (которая станет одновременно и огромным его личным успехом!) ещё до выборов, не оттягивая, например, отправку нам самолётов, a во-вторых, заменить-таки кандидата в вице-президенты.

Буду предельно откровенен и даже циничен: всеми нами уважаемый дедушка должен осознавать: никогда ещё в американской истории вице-президентская должность не была столь многообещающей и потому ответственной, как будет при соискании её в паре с именно с ним, собирающимся вновь возглавить Америку (и, по сути, мир) в возрасте 82 лет на момент начала второго срока.

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Я себе плохо представляю не очень популярную Камалу Харрис как ту, кто сможет помочь Байдену снова стать президентом, а также как эффективного президента на случай, если на неё свалится такая обязанность.

Не сомневаюсь, что неоднократно мною упоминаемая в этом контексте Хиллари Клинтон была бы и в том, и в другом качестве фигурой, подходящей в гораздо большей степени. Но дело даже не в ней.

Сулящая как никогда путь к президентству перспектива для кандидата в вице-президенты открывает Байдену редчайшую возможность уникально богатого выбора: мало кто из политиков в данной ситуации ему откажет. Ибо в течение ближайшей каденции вице-президент может если не сам стать президентом, то уставшего президента часто подменять, имея возможность тем самым проявить себя перед выборами уже следующими.

Напомню, кстати, что Рузвельт, будучи тяжелобольным, не стеснялся менять тех, с кем в паре шёл на выборы, — и подобранный именно к четвёртому сроку Трумэн, когда Рузвельт в самом начале этого срока умер, в исторически сложный момент Америку действительно не подвёл.