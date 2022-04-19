Россию и Беларусь не захотели видеть на церемонии в концлагере Маутхаузен из-за войны в Украине

Послов Российской Федерации и Беларуси попросили не приезжать на церемонию 77-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, расположенный в Австрии. Причина отказа – полномасштабная агрессия против Украины.

Об этом сообщает газета Der Standard. Председатель комитета Вилли Мерни заявил, что участие представителя страны-агрессора неприемлемо.

"Участие обеих стран было бы несовместимо с присягой выживших узников Маутхаузена и их стремлением к миру и свободе", – сказал он.

Отметим, концлагерь существовал с 1938 по 1945 год – из 190 тысяч заключенных нацисты убили как минимум 90 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате обстрела российскими оккупантами погиб один из узников немецких концлагерей Борис Романченко. Мужчине было 96 лет.