В Харькове из-за обстрела оккупантами погиб 96-летний узник концлагерей, прошедший Бухенвальд. Фото

В Харькове в результате обстрела российскими оккупантами погиб один из узников немецких концлагерей Борис Романченко. Мужчине было 96 лет.

Он прошел через нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Об этом сообщается на странице Мемориалы Бухенвальд и Дора-Миттельбау в Twitter (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

По словам его внучки, мужчина жил в многоэтажном доме, в который попал российский снаряд. Борис Романченко всю жизнь активно агитировал за память о преступлениях нацистов и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

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Также на странице мемориалов концлагерей в Twitter опубликовали фото, на котором Борис Романченко в 2012 году во время памятного мероприятия, посвященного годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд, зачитал клятву Бухенвальда о построении мира и свободы.

Напомним, в Харькове, который продолжают беспощадно обстреливать российские оккупанты, с начала вторжения РФ в Украину было уничтожено около тысячи зданий. Почти 800 из них – жилые дома. В настоящее время городские власти уже готовятся к восстановлению города после победы Украины.

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