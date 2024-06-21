Россия забирает у Китая контроль за КНДР: какую угрозу это представляет для Украины и всего мира

Первый за последние 20 лет визит Владимира Путина в Северную Корею ожидаемо вызвал беспокойство не только в западном мире, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, безопасность которого напрямую зависит от уровня адекватности внешней политики КНДР. Как следствие, уже на следующий день СМИ сообщили, что Россия и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Видео дня

Этот договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников. Фактически данный пункт не только приближает уже почти неизбежную третью мировую войну, но и легитимизирует северокорейскую военную помощь России в виде военной техники и боеприпасов, а, возможно, и войсками.

США недооценивают опасность сближения РФ и КНДР

К сожалению, можно констатировать, что администрация президента США Джо Байдена продолжает недооценивать опасность сближения диктаторских режимов России и Северной Кореи. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что визит Путина в Северную Корею демонстрирует его отчаяние в поиске поддержки для войны против Украины, это заявление поддержала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

С другой стороны, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на фоне визита Владимира Путина в Пхеньян, что США беспокоит углубление отношений России и Северной Кореи. Однако с начала тесного военного сотрудничества РФ и КНДР осенью 2023 года, когда Пхеньян начал напрямую поставлять снаряды и баллистические ракеты Москве, Соединенные Штаты не предприняли никаких заметных действий для остановки или противодействия этому.

Россия перехватывает у Китая контроль над Северной Кореей

Кроме того, что быстрое сближение РФ и КНДР несет очевидные проблемы для Украины, оно влияет на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ведь этот визит имеет важное демонстративное значение не только для США, но и для Южной Кореи, Японии и других "прозападных" стран региона. Однако Китай также в перспективе может испытывать проблемы от тесного альянса РФ и КНДР, который рождается буквально у нас на глазах. Фактически сейчас происходит "перетягивание" КНДР с орбиты геополитического и экономического влияния Китая на орбиту влияния России.

В последние десятилетия КНР не давала Северной Корее окончательно деградировать, подпитывая ее материальными (продовольственными, товарными и топливными) ресурсами, держа опасных северокорейских "маргиналов" под контролем. Таким образом, сейчас Россия перехватывает этот контроль, налаживая гораздо более выгодный для обеих сторон обмен. Российская Федерация легко может предоставить режиму Ким Чен Ына такой же объем материальной помощи в виде продовольствия и энергоресурсов в обмен на оружие и боеприпасы.

Япония и Южная Корея станут возможными целями военного альянса РФ и КНДР

В отличие от официального Пекина, пытающегося открыто не нарушать санкционный режим против КНДР, Кремль не боится таких нарушений, сам находясь под санкциями. Поэтому Россия готова предоставлять КНДР еще и весь спектр военно-технической помощи, фактически модернизируя огромную, но устаревшую армию Северной Кореи.

Главным же козырем сотрудничества РФ и КНДР будет российская помощь в развитии ядерного арсенала Пхеньяна, учитывая, что в свое время он был создан при тайной помощи Москвы. И если для Украины военный альянс РФ и КНДР будет большой проблемой, но не принесет ничего неожиданного, кроме большего количества снарядов, ракет и устаревших советских образцов военной техники 60-70-х годов корейского производства, для соседей КНДР ситуация выглядит значительно иначе.

Если Северная Корея с российской помощью быстро модернизирует свою армию, особенно авиацию, ракетные войска и беспилотные системы, не говоря уже о ядерных силах, то это сильно пошатнет военно-стратегический баланс на Дальнем Востоке. В первую очередь это станет огромной проблемой и угрозой как главным союзникам США в регионе – Южной Корее, Японии, в меньшей степени Филиппинам, так и самим Соединенным Штатам. Поэтому в очередной раз нужно отметить, что сейчас закладываются основы почти неизбежной войны в регионе Дальнего Востока, которая непременно втянет в себя по разные стороны ведущие государства мира – США, Китай, Россию, Японию и целый ряд их союзников.

Поэтому со стратегической точки зрения любые шаги РФ в геополитическом и военном аспекте внешней политики должны получать зеркальный ответ, как это происходило во времена холодной войны. В частности, реакцией на поставку россиянам северокорейского оружия и боеприпасов должна быть продажа Украине оружия производства Южной Кореи и Японии, разрешение на применение дальнобойного оружия по территории РФ и многие другие решения, не говоря уже об огромном арсенале экономического давления, которое Запад до сих пор не в полной мере использует против РФ и КНДР.

Однако Соединенные Штаты до сих пор не понимают угрозу планетарного масштаба от формирования альянса авторитарных режимов Китай – Россия – Иран и их сателлитов (Северная Корея, Беларусь, Венесуэла, Сирия и другие государства и террористические группировки).