Россия возглавила Совбез ООН и планирует проектировать силу в международной системе – ISW

Россия 1 июля приняла на себя месячное председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Очевидно, что она будет использовать это в качестве базы для проецирования силы в международной системе, как это было исторически.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что должность в СБ ООН страна-агрессор переняла впервые с апреля 2023 года.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза 16 и 17 июля.

Ранее ISW подсчитал, что апреле 2023 года Кремль использовал свое председательство в СБ ООН для продвижения нескольких нарративов относительно желаемого влияния России в международной системе.

По мнению аналитиков, Россия использует свое право вето СБ ООН в качестве основы для проецирования силы.

Несколько высокопоставленных российских чиновников недавно начали несколько информационных операций, направленных на то, чтобы снять с себя ответственность за хорошо задокументированные нарушения Россией международного права, совершенные в ходе войны против Украины. Вероятно, так кремлевские приспешники создали себе условия для будущего председательства в СБ ООН.

Напомним, что председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит к другой стране-члену. Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года, когда начала полномасштабное вторжение в Украину. Затем она вступила в должность 1 апреля 2023 года. Это вызвало критику со стороны дипломатов, в частности не только украинских, однако ныне РФ вновь удалось пробраться к председательству СБ ООН.

В то же время Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОР) – один из шести главных органов организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия созвала заседание Совбеза ООН 14 июня перед началом Саммита мира, чтобы обсудить "последствия поставок военной помощи Украине со стороны Запада". Так Кремль хотел попытаться отвлечь международное сообщество от мероприятия в Швейцарии.

