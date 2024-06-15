Россия использует Совбез ООН, чтобы отвлечь мир от Саммита мира – США

Страна-агрессор Россия созвала заседание Совбеза ООН на пятницу, 14 июня, перед началом Саммита мира в Швейцарии, чтобы обсудить "последствия поставок военной помощи Украине со стороны Запада". Таким образом Москва хотела попытаться отвлечь внимание международного сообщества от мероприятия в Швейцарии.

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Об этом на заседании Совбеза заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Роберт Вуд, передает "Укринформ". Его подобные действия РФ не удивили.

"Неудивительно, что Россия созвала сегодняшнюю встречу за день до прибытия десятков стран в Швейцарию на Саммит мира. Сегодняшнее заседание – это прозрачная попытка РФ отвлечь мир и обвинить в происходящем в Украине кого угодно, но только не себя", – сказал дипломат.

По его словам, Россия хочет сделать так, чтобы мир поверил в то, что попытка Украины защитить себя якобы является настоящим препятствием для мира. Однако, считает Вуд, агрессору не удастся никого обмануть.

В то же время, добавил американский дипломат, РФ пытается укрепить связи со странами, которые откровенно игнорируют международное право и Устав ООН. Речь идет, в частности, о сотрудничестве России с КНДР и Китаем.

Представитель США призвал все страны прекратить военное сотрудничество с Россией и поддержать стремление Украины к справедливому и продолжительному миру, который соответствует принципам и целям Устава ООН.

Напомним, что перед самым началом Саммита РФ также устроила провокацию с обвинениями Украины касательно обменов пленными. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которые "готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится взять их в обмен на российских военнослужащих".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию на Саммит мира. В мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

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