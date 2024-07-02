'Преступники не желательны в международных органах': Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН

Российская Федерация не была избрана в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), один из шести главных органов организации. Это говорит о том, что преступникам не место в международных органах.

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Такое мнение в сети Х (Twitter) высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что "наша приверженность целям и принципам Устава ООН остается непоколебимой".

"Сегодня завершился 26-й тур голосования, в котором РФ не смогла быть избрана в ЭКОСОС. Это голосование в очередной раз демонстрирует, что Россия может биться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международным преступникам не место в международных органах", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, "наша приверженность целям и принципам Устава ООН остается непоколебимой".

"Мы продолжаем продвигать эти цели при постоянной поддержке наших международных партнеров", – резюмировал дипломат.

Справка

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) – главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

Важность этого органа свидетельствует о том, что на него приходится почти 70 % всех бюджетных ресурсов, а также персонала ООН.

ЭКОСОС состоит из 54 стран-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов. Места в Совете распределяются по географическому критерию: 14 мест – страны Африки, 11 мест – страны Азии, 6 – страны Восточной Европы, 10 – страны Латинской Америки и Карибского бассейна и 13 – страны Западной Европы и другие страны.

Каждый член Совета имеет один голос, решения принимаются простым большинством голосов. ЭКОСОС проводит ежегодно две сессии продолжительностью в один месяц: в Нью-Йорке и в Женеве.

Напомним, перед саммитом мира в Швейцарии кремлевский диктатор Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что российскому диктатору нельзя доверять. Для иллюстрации собственного утверждения он привел исторический пример.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд циничных условий, которые выдвинул еще раз кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Украиной, мировое сообщество поставило под сомнение. Мир не только не поверил в искренность заявлений Кремля, но ответил на них.

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