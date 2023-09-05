Россия вербовала граждан Кубы для участия в войне против Украины: всплыли подробности

В Министерстве иностранных дел Кубы 4 сентября заявили о выявлении созданной Россией сети по вербовке кубинцев в РФ, а также граждан Кубы на войну против Украины. Против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела, сама схема, как уверяют во внешнеполитическом ведомстве, была нейтрализирована.

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В МИД Кубы подчеркнули, что выступают против наемничества на уровне ООН и обвинили "врагов" государства в попытках представить ее соучастником российской агрессии против Украины. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД Кубы заявили о том, что государство "противодействует операциям по торговле людьми, направленным на вербовку военных".

"Министерство внутренних дел выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, действующей из России, с целью включения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях на Украине. Попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела", – отмечено в заявлении.

МИД Кубы также обвинил "врагов" в попытках выставить Кубу соучастником российской агрессии против Украины.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий, которые мы решительно отвергаем. Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики, будучи автором нескольких инициатив, одобренных на этой площадке", – заявило МИД Кубы.

Там отбросили обвинения в участии в войне России против Украины.

"Куба не участвует в войне на Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны", – отмечено в официальном заявлении.

Напомним, ранее о том, что Россия активно вербует на войну против Украины граждан других государств, заявили в британской разведке. Людей заманивают обещаниями высоких денежных выплат.

В Минобороны Британии предполагают, что таким образом Москва пытается избежать внутренней мобилизации в преддверии президентскихвыборов 2024 года и получить дополнительную живую силу в условиях своих растущих потерь.