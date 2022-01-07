Россия ведет переброску войск в Казахстан с трех аэродромов: появились подробности

Российская Федерация продолжает переброску воинского контингента в Казахстан, где уже шестой день продолжаются масштабные протесты. Эта деятельность ведется с трех аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента так называемых коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас находятся на аэродромах погрузки. Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости", ссылаясь на данные Министерства обороны РФ.

В частности, российские ВДВ на данный момент грузят штатную технику и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный".

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Кроме того, Кыргызстан также решил участвовать в так называемой миротворческой операции в Казахстане.

Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев объявил, что Кыргызстан намерен направить в Казахстан 150 военнослужащих, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Напомним, в четверг утром Российская Федерация начала переброску воинского контингента в Казахстан. Они якобы будут находиться в стране ограниченный период времени. А их целью как бы является "стабилизация и нормализация обстановки".

Европейский Союз следит за ситуацией в Казахстане. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что он в курсе о введении войск Российской Федерации и других государств-членов ОДКБ в Казахстан. При этом он обратил внимание на то, что иностранные военные прибыли по приглашению властей Казахстана.

Европейский Союз также надеется, что присутствие этих военных не будет подрывать независимость страны.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать, предварительно, до 19 января. Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.